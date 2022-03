Milano, violentata una studentessa di 20 anni: un arresto

L'episodio è accaduto il 5 febbraio. La ragazza è stata avvicinata con una scusa in viale Bligny e ha seguito l'uomo in un vicolo vicino, dove secondo l'accusa è stata aggredita

Una studentessa universitaria di 20 anni è stata violentata a Milano da un uomo che l'ha avvicinata alla fermata del tram convincendola a seguirlo. Il fatto è accaduto di sabato a tarda notte, il 5 febbraio scorso, ma è stato reso noto oggi quando è stato arrestato il presunto autore, un marocchino di 29 anni, con un precedente per ricettazione.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riferito la studentessa, sola dopo una serata passata con gli amici, intorno alle 3 di notte è stata avvicinata con una scusa dall'uomo in viale Bligny e l'ha seguito in un vicolo vicino, via Rontgen. Qui secondo l'accusa è stata aggredita. A interrompere la violenza è stato l'intervento di una coppia, che ha visto la scena e ha messo in fuga l'uomo.

Le indagini

Grazie al lavoro di indagini e ai rilievi sul posto i carabinieri sono riusciti a isolare una traccia, un'impronta palmare sul cofano di un'auto parcheggiata nei cui pressi sarebbe avvenuta la violenza. Confrontandola con l'archivio dattiloscopico, i militari hanno identificato il sospettato, poi riconosciuto sia dalla ragazza sia dalla coppia intervenuta in sua difesa. Grazie ai medici della clinica Mangiagalli e ad alcuni video presi dalle telecamere della zona, è stata accertata la versione della giovane.

L'arresto

Dopo l'emissione del fermo, i carabinieri, che già avevano individuato l'uomo il giorno successivo all'aggressione durante dei controlli in via Gola, lo hanno nuovamente cercato trovandolo in una soffitta in via Savoia, nel popolare quartiere Stadera, dove abitava con altri stranieri. In casa non c'era ma i carabinieri lo hanno bloccato in un giardinetto nei pressi dello stabile.