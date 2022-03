Milano, raggirarono anziana per rubarle il patrimonio: due condanne

Due anni di carcere e mille euro di multa, è la condanna decisa questo pomeriggio a Milano, per un assicuratore di 74 anni e per la moglie 49enne, a processo davanti alla quinta sezione penale del Tribunale di Milano per circonvenzione di incapace nei confronti di un'anziana signora di 77 anni, in un comune dell'hinterland di Milano. Per i due è stata anche decisa la confisca di 180 mila euro.

Il raggiro

Stando all'inchiesta, coordinata dalla pm di Milano Alessia Menegazzo e condotta dalla polizia locale di Novate milanese e dalla Guardia di Finanza di Paderno Dugnano, i due imputati, marito e moglie, approfittando dello stato di "infermità e deficienza psichica" della donna, avrebbero provato a impossessarsi del suo patrimonio, fino a una cifra di circa 800 mila euro. Il difensore degli imputati, l'avvocato Vincenzo Carnuccio, ha detto dopo l'udienza che "impugnerà la sentenza per quanto riguarda la parte della confisca". I due, che si sono anche scusati in udienza rendendo dichiarazioni spontanee, hanno infatti risarcito con 611 mila euro l'amministratore di sostegno, che è stato nominato dopo i fatti, risalenti agli anni 2017 e 2019. Le motivazioni saranno depositate entro 70 giorni.