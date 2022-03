Donna uccisa a San Giuliano Milanese, compagno condannato a 24 anni

E' stato condannato a 24 anni di carcere, in primo grado dalla Corte d'Assise di Milano, Alfred Kipe, 44enne reo confesso di aver ucciso a coltellate la compagna Luljeta Heshta, 47 anni, lungo la strada provinciale Binasca a San Giuliano Milanese il 7 febbraio 2021. L'uomo era presente a quest'ultima udienza e, prima della lettura della sentenza, ha dichiarato di essere addolorato per quanto ha fatto spiegando che, al momento dell'omicidio, era schiavo dell'alcol e depresso. "Non volevo ucciderla", ha aggiunto.