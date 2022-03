Anziana uccisa a Milano, confermata condanna per il 24enne indagato

La Corte d'Assise d'appello di Milano ha confermato la condanna a 18 anni di reclusione per Dobrev Damian Borisov, 24enne di origini bulgare a processo per l'omicidio della 92enne Carla Quattri Bossi, anziana che venne trovata morta, colpita molte volte alla testa con un barattolo di marmellata, il 5 gennaio del 2020 in una cascina-agriturismo nel quartiere Gratosoglio, periferia milanese. Il figlio della vittima aveva preso in affido Borisov da minorenne e il ragazzo faceva dei lavori di manutenzione nella cascina in cambio di vitto e alloggio.

La decisione dei giudici

In primo grado per il giovane, assistito dall'avvocato Angelo Morreale, la Procura aveva chiesto l'ergastolo, ma la Corte (presieduta da Ilio Mannucci Pacini) aveva escluso l'aggravante dei motivi abietti e futili, contestata assieme a quella della crudeltà e del nesso teleologico, e aveva concesso le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. Nonostante "l'estrema gravità" dei fatti, hanno scritto i giudici, "possono comunque essere riconosciute" all'imputato le attenuanti per vari motivi tra cui le sue "pregresse difficoltà familiari" che hanno inciso sulla "formazione della sua personalità" e la "particolare preoccupazione-ansia che stava vivendo" per le "prospettive di vita future". Oggi la Corte di secondo grado (presidente Ivana Caputo) ha confermato la condanna e i tre anni di libertà vigilata, come misura di sicurezza, a pena espiata, come richiesto dal sostituto pg Lucilla Tontodonati. La difesa aveva anche parlato della "trascuratezza da parte dei servizi sociali" di fronte a relazioni che già negli anni scorsi mettevano in luce la "incapacità" del ragazzo nel "controllare gli impulsi e la sua aggressività".