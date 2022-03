Milano, ragazza truffa anziana fingendosi sua parente: indagini

E' riuscita a farsi consegnare denaro e gioielli da un'anziana di 80 anni fingendo di essere sua nipote e asserendo di aver bisogno di soldi perché i genitori erano ricoverati in ospedale con il covid. E' successo ieri a Milano, in un caseggiato di via Carlo Feltrinelli.

La vicenda

Verso le 14,30 la truffatrice ha telefonato alla vittima chiedendole aiuto. Circa un'ora dopo la giovane si è presentata sotto casa dove l'anziana le ha consegnato denaro e gioielli, per poi far perdere le proprie tracce. L'anziana, in stato confusionale, non è stata al momento in grado di quantificare quanto ha dato alla truffatrice.