Milano: ribalta scooter e aggredisce agenti con gli amici, 3 arresti

Prima ha ribaltato svariati scooter che si trovavano parcheggiati lungo la strada e poi, all'arrivo della Polizia, ha aggredito gli agenti chiamando due amici a dargli manforte. Per questo tre ragazzi sono stati arrestati con l'accusa di violenza a pubblico ufficiale, oltre che di danneggiamento aggravato nei confronti di uno di loro. E' accaduto in via Lecco, a Milano, intorno alle 12.30 di ieri.

Il ragazzo, un 27enne originario del Gambia, è stato notato danneggiare i motorini da un passante che ha dato l'allarme. Sul posto è intervenuta una prima Volante che ha però dovuto chiamare rinforzi quando il 27enne, irregolare e con precedenti, li ha aggrediti affiancato da un etiope di 32 anni e da un egiziano di 21, anch'essi irregolari e con precedenti. Alla fine gli agenti, intervenuti con altri equipaggi, hanno immobilizzato i tre.