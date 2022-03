Covid Lombardia, il bollettino: 2.336 contagi su 21.697 tamponi

Sono 2.336 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ore in Lombardia a fronte di 21.697 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 10,7%. Invariati rispetto a ieri, secondo i dati della Regione, i ricoveri in terapia intensiva, che restano 73, mentre sono stati 24 i nuovi ingressi nei reparti ordinari, dove ora i ricoverati sono 786. Tredici i decessi per un totale di 38.952 vittime da inizio pandemia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA DEL CONFLITTO - I REPORTAGE DI SKY TG24 - L'ACCOGLIENZA PROFUGHI IN ITALIA) Per quanto riguarda i casi provincia per provincia, a Milano sono stati 874, di cui 488 a Milano città; a Bergamo 104, a Brescia 301, Como 172, Cremona 52, Lecco 49, Lodi 28, Mantova 69, Monza e Brianza 202, Pavia 113, Sondrio 16, a Varese, infine, 218.