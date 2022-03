Milano, incendio in una cantina: 4 persone in ospedale, non sono gravi

Si è risolto con un grande spavento, ma senza grandi danni l'incendio che è scoppiato ieri sera, poco prima delle 21, in via Zoagli, a Milano. Sono quattro le persone che hanno avuto bisogno di cure e che sono trasportate in codice verde all'ospedale San Carlo di Milano.

L'intervento dei vigili del fuoco

L'edificio, di 13 piani, era stato evacuato per consentire le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono sviluppate in una delle cantine dell'immobile, per cause ancora da accertare.