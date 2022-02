Milano, uomo ucciso a coltellate: fermato 27enne

Il giovane sarebbe coinvolto nell'assassionio avvenuto ieri in un appartamento di via Marco D'Agrate

Un uomo è stato fermato i relazione all'accoltellamento mortale avvenuto ieri in via Marco D'Agrate, a Milano. Si tratta, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, di un 27enne, cittadino marocchino. Gli investigatori della Squadra Mobile, che con i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno eseguito il fermo, proseguono le indagini per identificare la vittima, un nordafricano probabilmente colpito al culmine di una lite in casa.

Il fermo del giovane

Il provvedimento è stato emesso dal pm Francesco De Tommasi nella serata di ieri dopo che gli investigatori della Squadra mobile avevano portato in questura e sentito a lungo il 27enne, un altro connazionale e una donna incinta, tutti e tre residenti nell'abitazione in cui è stato uccisa la vittima