Covid Lombardia, 8.395 casi e 2.454 ricoveri

Sono 102.963 i tamponi eseguiti, con un tasso di positività pari all’8,1 per cento. Il numero di posti letto occupati in terapia intensiva è 182

Con 102.963 tamponi effettuati è di 8.395 il numero di nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo all'8,1% (ieri 8,9%).

Il bollettino

Il numero dei ricoverati diminuisce nelle terapie intensive (-10, 182) e nei reparti (-121, 2.272). Sono 75 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 37.867. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 2.673 casi (di cui 1.044 in città), a Bergamo 780, a Brescia 1.032, a Como 579, a Cremona 312, a Lecco 210, a Lodi 162, a Mantova 453, a Monza e Brianza 617, a Pavia 477, a Sondrio 129 e a Varese 714.