Il gruppo Allianz tra i brand più forti al mondo

Nel rapporto Global 500 di quest'anno pubblicato da Brand Finance, società leader nella consulenza strategica sui brand, Allianz si è posizionata al 30° posto nella classifica dei brand di maggior valore al mondo. Tra i 100 marchi assicurativi di più alto valore a livello globale, Allianz si è classificata al primo posto tra le compagnie assicuratrici operanti a livello internazionale. Lo ha annunciato Brand Finance.

Il rating

Il rating conferma il posizionamento di Allianz come uno dei brand più forti al mondo. Tra i motivi principali dell'upgrade in classifica ci sono il miglioramento delle prospettive di crescita dopo l'incertezza indotta dal Coronavirus e un aumento nel Brand Strenght Score riferito ad Allianz. Grazie al business Asset Management con 2,5 trilioni di euro di asset under management, il valore complessivo del marchio Allianz è aumentato del 12% raggiungendo quasi 39 miliardi di euro. "Questa notizia non solo conferma la forza del brand Allianz, ma dimostra anche che Allianz è più che un leader nel settore assicurativo", ha affermato Serge Raffard, Group Strategy, Marketing, Distribution Officer di Allianz SE.