Covid, in Lombardia 33.676 nuovi casi e 3.719 ricoveri

Con un totale di 153.143 tamponi effettuati sono 33.676 i nuovi positivi al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Lombardia nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività che sale al 21,99% (mentre ieri era al 16,37%).

Il bollettino

Aumentano le persone ricoverate nei reparti ordinari (più 41, in totale 3.719) e anche i ricoverati in terapia intensiva (più sei, in totale 271). Sono 131 le persone morte a causa del Covid nelle ultime 24 ore, per un totale di 36.257 persone decedute dall'inizio della pandemia.

I dati nelle province

Per quanto riguarda le province, Milano è la più colpita con 9.644 nuovi casi, di cui 3.760 in città, a Bergamo si sono registrati 3.200 nuovi casi, a Brescia 5.353, a Como1.787, a Cremona 1.199, a Lecco, 1.025, a Lodi 701, a Mantova 1.577, a Monza e Brianza 3.041, a Pavia 1.777, a Sondrio 613 e a Varese 2.717.