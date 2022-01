Cesate, chiamano 118 per malore bimba: famiglia salvata da monossido

Per un malore di una bambina è stato chiamato il 118. Malore che, come ha registrato l'apposito rilevatore in dotazione all'ambulanza inviata a casa della piccola, era dovuto alle esalazioni di monossido di carbonio. Ed è stata salvata così una famiglia di 10 persone di Cesate, comune alle porte di Milano.

La vicenda

Poco dopo le 22.30 dall'abitazione è partita una telefonata con la richiesta di soccorso in quanto la piccina di casa stava male. Durante l'intervento dei volontari, però, il rilevatore ha segnalato la presenza nell'abitazione del gas mortale e di cui fino a quel momento nessuno si era accorto. In otto sono rimasti intossicati e, quindi, portati in codice giallo in tre ospedali diversi, a Niguarda, Garbagnate Milanese e Saronno (Varese).