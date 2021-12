Milano, ubriaco spruzza spray al peperoncino al ristorante: arrestato

È successo dopo la mezzanotte in via Farini. Il titolare ha chiamato la polizia e gli agenti, non senza fatica, lo hanno ammanettato. I presenti hanno riportato lievi bruciori alle vie aeree e agli occhi

Un 43enne cinese regolarmente in Italia ma con precedenti e ubriaco, dopo la mezzanotte in via Farini, a Milano, è entrato in un ristorante cinese spruzzando spray al peperoncino tra gli avventori. Il titolare ha chiamato la polizia e gli agenti, non senza fatica, data la sua reazione violenta, lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento: l’uomo ha continuato a scalciare anche dentro la volante. Nessuno dei presenti ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche anche se molti hanno riportato lievi bruciori alle vie aeree e agli occhi.