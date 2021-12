Covid Milano, una città in quarantena: uno su 18 chiuso in casa

Milano è una città in quarantena. Come riporta il Corriere della Sera, sono circa 75mila i milanesi in quarantena. Sono 122mila i lombardi classificati come "attualmente positivi" e di questi circa 19mila abitano nel capoluogo lombardo. Calcolando una media di quattro contatti per ciascun infetto, si arriva a quota 75mila appunto. Secondo il governatore lombardo, Attilio Fontana, "è più difficile che coloro che hanno fatto la terza dose si contagino, quindi probabilmente si può rivedere la regola per questa categoria". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

La situazione dei tamponi

La crescita dei contagi fa lievitare la domanda di test e manda in tilt la rete di punti tampone pubblica. I pazienti sono costretti ad attendere ore in coda e faticano a trovare disponibilità in tempi ragionevoli. Per limitare i disagi, la Regione ha istituito un’apposita task force. Questi i risultati della prima riunione: tutti dovranno fare uno sforzo in più, dagli ospedali alle farmacie fino ai medici di famiglia.