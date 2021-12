Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Il virus corre, però se questo non fa crescere in modo esponenziale i ricoveri e conserviamo ancora diversi gradi di libertà, lo dobbiamo all'ottimo andamento della campagna vaccinale". Lo scrive sul suo profilo Twitter la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia

"Mai così tanti nuovi positivi (12.913), mai così tanti tamponi processati (205.847). Il virus corre, però se questo non fa crescere in modo esponenziale i ricoveri e conserviamo ancora diversi gradi di libertà, lo dobbiamo all'ottimo andamento della campagna vaccinale". Lo scrive sul suo profilo Twitter la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. "Vaccinarsi, utilizzare i dispositivi di protezione e le buone abitudini acquisite, essere ancora più prudenti e essere consapevoli del quadro epidemiologico - aggiunge Moratti in un altro post -. Ce la faremo e forse riusciremo finalmente a ridurre il Covid, grazie al vaccino, a poco più di un'influenza".