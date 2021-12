Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A fronte di 182.427 tamponi effettuati sono 10.569 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ore in Lombardia, con un rapporto tra test effettuati e positivi pari al 5,8%. Sono 21 i decessi, che portano il totale delle vittime in regione da inizio pandemia a 34.814. I pazienti in terapia intensiva sono 164 (+3) mentre le persone in cura negli altri reparti sono 1.352 (+45). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

8:48 - Green pass, scoperte irregolarità in alcuni locali

I Finanzieri della Compagnia di Erba (Como) e gli ispettori dell'Ispettorato Territoriale del lavoro di Como-Lecco, con i funzionari della S.I.A.E. di Como e di Erba, hanno hanno scoperto cinque lavoratori in "nero" e tre irregolari. in un locale di Erba (CO). Per i tre lavoratori irregolari non erano state effettuate le previste comunicazioni preventive al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ed erano impiegati come cassiere, cameriere e barista. Sono state riscontrate, inoltre, la presenza di un addetto alla sicurezza privo del green pass e l'assenza nel locale del cartello con il numero massimo consentito di avventori, al momento pari al 50% della capienza. Sono quindi state elevate sanzioni. In un bar di Albavilla, è stato trovato un lavoratore in nero, mentre i Finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco, nella zona dell'olgiatese, hanno scoperto altri quattro lavoratori italiani, sempre in nero in un ristorante pizzeria nel comune di Guanzate. Per gli esercizi commerciali di Albavilla e di Guanzate è stata richiesta la sospensione dell'attività, in quanto, nel giorno dell'intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 10%. Le Fiamme Gialle comasche hanno anche eseguito 700 controlli in materia di green pass in bar e ristoranti al chiuso. Sette le irregolarità da parte di un datore di lavoro, cinque dipendenti e un cliente.

8:03 - In Lombardia 10.569 casi su 182.427 tamponi

A fronte di 182.427 tamponi effettuati, sono 10.569 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi pari al 5,8%. Sono 21 i decessi, che portano il totale delle vittime in regione da inizio pandemia a 34.814. Crescono i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 164, tre in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 1.352 (+45). Per quanto riguarda le province, sono 4.640 i positivi segnalati a Milano, 673 a Bergamo, 823 a Brescia, 493 a Como, 211 a Cremona, 195 a Lecco, 309 a Lodi, 237 a Mantova, 953 a Monza e Brianza, 484 a Pavia, 98 a Sondrio e 775 a Varese.