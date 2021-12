Covid, Galli: Rientro italiani all'estero questione seria con Omicron

"Siamo un Paese di migranti che torna a casa per le feste. E' una seria questione da valutare in presenza di varianti del virus pandemico. Ci aspettiamo, per le festività di Natale, un grande flusso dei residenti all'estero che possono rappresentare un serio problema per la circolazione virale in mancanza delle dovute precauzioni". Lo sottolinea Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, in merito ai rischi dei viaggi dall'estero che in questo periodo "riguardano più gli italiani di rientro che non i turisti". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)