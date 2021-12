Milano, tenta di rubare due orologi alla Rinascente: arrestato

L'uomo ha preso i due orologi e li ha infilati in una busta; poi ha tentato di uscire dal grande magazzino di lusso ma un vigilantes addetto ai controlli lo ha sorpreso con la refurtiva

Un uomo di quarant'anni è stato arrestato per furto dopo aver tentato di rubare alla Rinascente di Milano, in piazza Duomo, due orologi del valore totale di mille euro. E' successo ieri pomeriggio.

Il furto

Approfittando della confusione nel negozio per gli acquisti natalizi, l'uomo ha preso i due orologi e li ha infilati in una busta; poi ha tentato di uscire dal grande magazzino di lusso ma un vigilantes addetto ai controlli lo ha sorpreso con la refurtiva. Il ladro ha tentato di fuggire ma è stato bloccato. Nel frattempo è stata chiamata la polizia che ha arrestato il 40enne per furto.