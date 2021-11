Covid Lombardia, 2.209 casi su oltre 115mila tamponi

Sono 2.209 i nuovi casi di covid in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 115.036 tamponi effettuati con un tasso di positività dell'1,9% (ieri era all'1,6%) Crescono i ricoverati in terapia intensiva che sono 81 (+7) così come quelli nei reparti ordinari 767 (+27) mentre i decessi sono 7 per un totale di 34.330. I nuovi casi per provincia: a Milano 782 di cui 326 a Milano città; a Bergamo 107, a Brescia 286, a Como160, a Cremona 88, a Lecco: 58, a Lodi 26, a Mantova: 82, in Monza e Brianza: 189, a Pavia 85; a Sondrio: 29; a Varese, infine, 241 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA).