Manager arrestato, gip Milano: incidente probatorio per 4 ragazze

La procedura è fissata per il prossimo 17 dicembre: le giovani sono ritenute dalla procura vittime di Antonio Di Fazio, ora sotto processo con rito abbreviato per violenza sessuale nei confronti di una studentessa 21enne

Il gip di Milano, Chiara Valori, ha fissato per il prossimo 17 dicembre l'incidente probatorio per sentire quattro giovani, ritenute dalla Procura vittime di Antonio Di Fazio, il manager arrestato lo scorso maggio e ora sotto processo con rito abbreviato per violenza sessuale nei confronti una studentessa di 21 anni che sarebbe stata attirata nel suo appartamento di lusso con il pretesto di uno stage formativo nella sua azienda, la Global Farma, e che avrebbe reso incosciente con una dose massiccia di tranquillanti e poi pure fotografata (L'ACCUSA PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA).