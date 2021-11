Sesto San Giovanni, compro oro abusivo: due denunce

I due gestori, marito e moglie di 54 e 50 anni, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Monza. Il negozio, situato in via Breda, è stato posto sotto sequestro

Un compro oro abusivo è stato scoperto dalla guardia di finanza a Sesto San Giovanni, nel Milanese. I due titolari sono stati denunciati e sono stati sequestrati gioielli per 244 grammi d'oro e due chili e 200 grammi di argento. "L'esame della documentazione rinvenuta - si legge in una nota delle Fiamme Gialle - nonché ulteriori riscontri effettuati hanno permesso di acclarare l'esercizio abusivo dell'attività, e di sequestrare metalli preziosi, del valore complessivo di 140mila euro". I due gestori, marito e moglie egiziani di 54 e 50 anni, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Monza. Il negozio, situato in via Breda, è stato posto sotto sequestro.