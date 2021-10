Milano, uomo aggredito e accoltellato in piazza XXIV Maggio: è grave

Un uomo è stato accoltellato nella notte in piazza XXIV Maggio a Milano. La vittima dell’aggressione, non ancora identificata perché priva di documenti, è stata trasportata in gravi condizioni alla clinica Humanitas di Rozzano con ferite da taglio alla gamba sinistra e alla nuca, e con l’occhio sinistro tumefatto.

L’aggressione

Secondo i carabinieri, il ferito sarebbe uno straniero tra i 25 e i 30 anni. Da una prima ricostruzione, risulta che l'uomo, attorno all'1:30, sia stato accerchiato da un gruppo di nordafricani che lo hanno colpito a mani nude e infine con un oggetto appuntito, lasciandolo in fin di vita in piazza XXIV Maggio. Gli investigatori della compagnia Duomo e del Radiomobile stanno ancora accertando le cause dell'aggressione. Al momento lo straniero è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.