Milano: tentano di entrare in banca da condotto aerazione, arrestati

Un 50enne e un 41enne sono stati sorpresi mentre tentavano di entrare in una banca di Milano da un condotto dell'aerazione che avevano già parzialmente smontato: scoperti dalla Polizia, sono stati arrestati per tentato furto aggravato.

La vicenda

I due, entrambi con numerosi precedenti in particolare per rapina, sono stati notati con indosso mascherina e dei guanti, dagli agenti della Polizia. Si stavano dirigendo a piedi al parcheggio sopraelevato di un istituto di credito in via dei Missaglia. Insospettiti, gli investigatori li hanno seguiti a distanza e li hanno bloccati. Il 50enne stava comunicando con il complice con una ricetrasmittente mentre il 41enne, con una torcia in mano, stava recuperando frettolosamente degli arnesi per rimetterli in uno zainetto: cacciaviti, tenaglie e torce.