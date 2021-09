Milano, accoltellato dopo festa Inter: 42enne chiede rito abbreviato

La donna è accusata del tentato omicidio di un 25enne che aveva accoltellato lo scorso 9 maggio nella propria casa, in zona Porta Venezia, dove il giovane si era recato per una prestazione sessuale. La 42enne ha sempre detto di aver agito per legittima difesa: oggi l’incidente probatorio per valutare i segni sul collo che le avrebbe procurato il ragazzo

Ha chiesto di essere giudicata con rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena, una donna dominicana di 42 anni accusata del tentato omicidio di un 25enne che era stato accoltellato lo scorso 9 maggio in casa di lei in zona Porta Venezia dove si era recato per una prestazione sessuale, dopo la festa per lo scudetto dell'Inter. La donna, assistita dall'avvocato Simone Ciro Giordano, ha sempre detto di avere agito per legittima difesa e oggi si terrà l'incidente probatorio per valutare i segni che ha sul collo che, a suo dire, le avrebbe procurato il giovane provando a strozzarla quella sera.

La versione della 42enne

"Mi sono seduta accanto e lui e ho tolto le scarpe, lui improvvisamente si è alzato, mi ha messo le mani al collo stringendo poi si è messo su di me facendomi stendere sul letto, mi ha detto che era venuto ad ammazzarmi continuando a stringermi il collo", aveva messo a verbale la donna. Una versione che non ha convinto la gip Stefania Pepe, che ha convalidato il fermo ed emesso la misura cautelare in carcere e secondo la quale "la volontà omicidiaria" della donna "emerge chiaramente, sia dalle caratteristiche del mezzo utilizzato per l'aggressione (coltello) che dalla parte del corpo attinta (addome)". La 42enne aveva inoltre affermato: "Non volevo ucciderlo, altrimenti lo avrei colpito al petto". Per la gip sussistono i "gravi indizi di colpevolezza" nonché il pericolo di fuga, in quanto l'indagata avrebbe "manifestato una capacità di muoversi con notevole velocità sul territorio nazionale". Era infatti riuscita ad allontanarsi da Milano fino a quando non è stata fermata in un appartamento in zona De Angeli, nell'ambito dell'indagine condotta dalla Squadra mobile e coordinata dal pm Luca Gaglio.