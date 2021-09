Milano, la rivoluzione verde di Piazzale Loreto: ecco il progetto

Nel piazzale della Triennale è stata svelata l'installazione "Let’s Break It Up!", composta da 16 alberi di Quercus Palustris. Un'anticipazione della “foresta urbana” che un domani andrà a popolare uno degli snodi più trafficati della città

È iniziata la rivoluzione verde di Piazzale Loreto. Dopo la presentazione, lo scorso maggio, del progetto LOC - Loreto Open Community , che rinnoverà uno degli snodi più trafficati di Milano trasformandolo in una grande agorà green, è stata svelata ieri, 8 settembre, nel piazzale della Triennale l’installazione “Let’s Break It Up!”. Un'esposizione di 16 alberi di Quercus Palustris, che anticipa la “foresta urbana” che domani andrà a popolare Piazzale Loreto. L’opera è stata realizzata da Ceetrus-Nhood, uno dei principali attori dell'industria immobiliare in Italia, specializzato in interventi di riqualificazione urbana e vincitore del bando per i lavori nel piazzale, insieme al partner Arcadis Italia e con il patrocinio del Comune di Milano, Milano Design Week e Bella Estate.

Il significato dell’installazione

leggi anche

Milano, presentato il progetto per il nuovo Piazzale Loreto

Il nome dato all’installazione non è stato scelto a caso. I 16 alberi, infatti, rompono letteralmente l’asfalto e lasciano che la vegetazione emerga, come avverrà con il progetto LOC. L’opera diventa così il simbolo della riconquista totale del verde in città e del modo con cui il nuovo Piazzale Loreto rappresenterà un luogo, fisico e mentale, che porta con sé una comprensione più profonda del ruolo che la Natura ha nel nostro quotidiano, crea un modo nuovo di guardare il mondo e soprattutto di viverlo. Gli alberi di "Let’s Break it Up!" saranno poi ripiantati in città, nei punti scelti dalla comunità di cittadini.