Milano, incendio in residenza della Bocconi: tre intossicati lievi

Le fiamme si sono sviluppate ieri sera tra i documenti accatastati in un seminterrato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno accompagnato uno degli intossicati in ospedale per accertamenti

Tre persone sono rimaste lievemente intossicate a seguito di un incendio divampato intorno alle 21 di ieri sera nel seminterrato di una residenza dell'Università Bocconi, a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento quanto rimaneva delle fiamme dopo l'intervento del personale addetto con gli estintori.

I soccorsi

Presso la struttura sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le cure mediche alle tre persone che hanno respirato del fumo - uno studente di 26 anni e due addetti alla vigilanza di 43 e 55 anni - ma solo una è stata accompagnata in ospedale per alcuni accertamenti. Al momento non sono note le cause dell'incendio, che si è sviluppato tra alcuni documenti accatastati. Gli studenti e il personale sono stati fatti rientrare intorno alle 22.