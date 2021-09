Genovese, periti: "Negli audio dell'attico parole indecifrabili"

"Un forte degradamento del segnale audio, unito alla modalità di eloquio marcatamente non naturale" degli interlocutori. E' questo l'esito della perizia fonica sugli audio delle telecamere a circuito chiuso installate nell'attico di Alberto Genovese

"Un forte degradamento del segnale audio, unito alla modalità di eloquio marcatamente non naturale" degli interlocutori. E' questo l'esito della perizia fonica sugli audio delle telecamere a circuito chiuso installate nell'attico di Alberto Genovese, l'imprenditore del web accusato di aver sequestrato e violentato una 18enne nel proprio appartamento con vista sul Duomo e una 23enne a Ibiza. I file sono agli atti dell'indagine già chiusa dalla Procura di Milano.

La perizia era stata chiesta dalla difesa, e concessa dal gip Tommaso Perna, per integrare la consulenza di parte e, a dire dei legali di Genovese, per capire se la 18enne fosse consenziente. Secondo l'accusa le violenze, risalenti al periodo tra l'estate e l'autunno dell'anno scorso, sarebbero avvenute in entrambi i casi dopo aver reso incoscienti, con un mix di droghe, le due giovani vittime.