Estate 2021, cosa fare a Milano: gli eventi di settembre

Nella settimana della Milano Design Week 2021, non mancano esposizioni ed eventi diffusi in tutta la città

Al via il SuperSalone e la Milano Design Week con eventi diffusi in tutta la città. Non mancano però gli appuntamenti riservati agli amanti del teatro, del cinema e della danza: dal NoLo Fringe Festival alla rassegna ‘Visioni dal mondo’.

Musica: al via la stagione dell’orchestra La Verdi

Inaugura il 12 settembre la stagione autunnale e invernale dell'orchestra Verdi di Milano, con il tradizionale concerto al teatro alla Scala diretto da Claus Peter Flor. Previsti 30 concerti sinfonici in 10 settimane e soprattutto il debutto, dopo due anni di attesa causa Covid, della nuova orchestra sinfonica giovanile. Una "orchestra - ha spiegato il direttore generale e artistico della Verdi Ruben Jais - in cui giovani musicisti appena laureati suoneranno a fianco dei nostri Professori d'orchestra per intraprendere il difficile ma entusiasmante percorso della carriera musicale". Con loro l'appuntamento, insieme al maestro Andrea Oddone e alla violinista Francesca Dego, sarà per l'11 dicembre. Prima però partiranno la rassegna per le famiglie 'Crescendo in musica', gli appuntamenti della 'Musica da cameretta' per i bambini dai tre ai 7 anni, gli appuntamenti Pops (che ha in programma la proiezione di Frankenstein con musica eseguita dal vivo e un concorso dedicato a Fabrizio De Andrè).Tornerà con tre appuntamenti la musica da camera al teatro Gerolamo. Ma ci saranno soprattutto i concerti sinfonici (ripetuti giovedì, venerdì e domenica) che alternano ritorni di direttori 'di casa' a debutti.

Design: le 'creative connections' di Interni al fuorisalone

Si chiama Creative Connections la mostra-evento organizzata da Interni per i 30 anni del Fuorisalone, che si terrà dal 4 al 19 settembre, presso l'Università degli Studi di Milano, all'Orto Botanico di Brera e per la prima volta in via della Spiga, 26. In collaborazione con aziende, multinazionali, start-up e istituzioni sono state realizzate quasi trenta installazioni, design islands, micro-architetture e macro-oggetti, tutti site-specific, che sviluppano tre temi importanti: 'Cura', nella progettazione, nei processi produttivi, nell'utilizzo dei materiali e nella conseguente applicazione dell'economia circolare; 'Sostenibilità'; 'Mobilità/Velocità', in senso reale e metaforico, riferita ai popoli, al pensiero, allo spazio, ai mezzi di trasporto e alle tecnologie. Carlo Ratti, Mario Cucinella, Michele De Lucchi, Cino Zucchi, Fabio Novembre, Marco Nereo Rotelli, Stefano Giovannoni, Kengo Kuma, Marcel Wanders, sono alcuni dei nomi, tra i più noti nel panorama nazionale e internazionale, che prenderanno parte all'iniziativa, ideata dal magazine diretto da Gilda Bojardi.

Danza: On Dance di Roberto Bolle

Torna a Milano On Dance, la grande manifestazione che Roberto Bolle ha ideato nel 2018, per portare il ballo, in ogni sua forma, in giro per la città, dal 2 al 6 settembre, coinvolgendo gratuitamente tutti gli appassionati. Aperta dalla mostra 'Passo a due-Roberto Bolle e Giovanni Gastel', nel Museo di Gallerie d'Italia, la manifestazione proseguirà con il workshop e le Openclass, un calendario di lezioni aperte a tutti nel Castello Sforzesco, dove si potranno imparare gli stili più disparati, dal musical al charleston, dall'afrodance allo swing. Sempre al Castello Sforzesco final show con la partecipazione di molti ospiti e un momento corale, nel quale dovrebbero essere coinvolti tutti i mille spettatori ammessi.

Cinema: torna in presenza a Milano 'Visioni dal mondo'

Torna in presenza, con ospite speciale il regista inglese Nick Broomfield, il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo: l'appuntamento con il cinema del reale, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, è in programma a Milano, al Teatro Litta e al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, dal 16 al 19 settembre. La settima edizione conferma la formula aperta al pubblico con ingresso gratuito e per raggiungere un'audience ancora più ampia, mantiene anche la formula digitale fruibile sul sito del Festival. In programma 38 anteprime di film documentari italiani e internazionali, accomunati dal tema 'Smascherare il presente per costruire un futuro migliore'. Film di apertura ' Last Man Standing: Suge Knight and the Murders of Biggie & Tupac' di Nick Broomfield, in programma il 16 settembre. L'ultima proiezione è affidata all'anteprima di Tǔk Ten di Roberto Minini Merot, domenica 19 settembre, alla presenza del jazzista Paolo Fresu.

Teatro: al via il NoLo Fringe Festival

Dal 4 al 12 settembre arriva a Milano la terza edizione del NoLo Fringe Festival, la rassegna di arti performative che porta il teatro nei luoghi dove non lo si aspetta: bar, locali, parchi, una libreria e perfino un negozio di moto! Quasi 100 appuntamenti di prosa, stand up comedy, teatro-canzone, teatro di narrazione, ma anche musica e spettacoli per bambini compongono un palinsesto che si snoda tra NoLo e, per la prima volta, anche nei quartieri vicini: Adriano, Casoretto, Benedetto Marcello e Cistà (Città Studi – Acquabella). Tutta la zona sarà animata non solo dagli 8 spettacoli del Programma Ufficiale, ma anche dalle tante iniziative del Fringe Extra, nonché dalle tre serate “Fringe Big”: il concerto-spettacolo di Giulio Casale, la stand-up scanzonata di Renata Ciaravino, il racconto surreale di Francesco Brandi.

Vapore d’estate

Termina a settembre Vapore d’Estate, la programmazione estiva di Fabbrica del Vapore. Tre mesi di musica, danza, teatro, cinema e videoarte per conoscere o riscoprire i diversi volti di Fabbrica. Novità di quest’anno la ricca sezione YOUNG dedicata ai più giovani con laboratori e tante altre esperienze. Gran parte degli appuntamenti saranno gratuiti con la necessaria la prenotazione. Il programma completo sul sito.

Estate sforzesca

Ultimi appuntamenti, fino al 7 settembre 2021, sul palco nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco va in scena la nona edizione di Estate Sforzesca. Il programma, promosso e coordinato dal Comune di Milano, propone oltre 80 eventi dal vivo ad ingresso gratuito o a prezzo calmierato. Il programma completo sul sito.

La programmazione al Piccolo Teatro di Milano

L’estate al Piccolo intreccia due programmi: Ogni volta unica la fine del mondo (fino al 29 settembre) e Incursioni/Escursioni (fino al 26 settembre). Il primo è stato curato da Marta Cuscunà, autrice e performer di teatro visuale, Marco D’Agostin, performer e coreografo, e l’ensemble teatrale lacasadargilla. Il Chiostro Nina Vinchi sarà la cornice principale degli appuntamenti, con spostamenti all’interno, nelle sale, soprattutto a settembre. Al Chiostro Nina Vinchi, sarà presente, tutte le sere, la Libreria Popolare di via Tadino con un’accurata selezione di titoli in sintonia con gli appuntamenti in programma, per offrire ulteriori spunti e approfondimenti intorno al tema della sostenibilità.