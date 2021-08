Covid in Lombardia, 140 nuovi casi: tasso di positività all'1,4%

Con 9.522 tamponi effettuati, sono 140 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività in lieve crescita all'1,4% (ieri era 1,3%). Aumentano i ricoverati sia in terapia intensiva (+3, 48) sia nei reparti ordinari (+9, 341). Un nuovo decesso, per un totale complessivo di 33.915 morti nella regioni da inizio pandemia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

I dati per provincia

Per quanto riguarda le province, quella con il maggior incremento di casi resta Milano (42, di cui 18 a Milano città), seguita da Brescia (30), e Bergamo (12). Seguono Cremona (8), Pavia (7), Mantova e Monza e Brianza (6 ciascuna), Sondrio (5), Varese e Lecco (3 ciascuna) e Lodi (2). (ANSA).