Milano, portiera auto aperta all’improvviso: grave ciclista 58enne

Una ciclista 58enne è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda dopo essere caduta a causa dell'apertura improvvisa della portiera di un'auto in sosta nel quartiere Chinatown di Milano, in via Canonica. L'incidente è avvenuto poco dopo le 11, la donna è stata accompagnata all'ospedale Niguarda priva di sensi.