Milano, ragazzo annegato nel lago Forlanini: fuggiva dai carabinieri

Fuggiva dai carabinieri il ragazzo di 27 anni che è annegato nelle acque del laghetto presente nel parco Forlanini di Milano. A ricostruire la dinamica dell'incidente sono gli stessi militari.

La vicenda

Alle ore 11 circa, a Settala, via delle Industrie Nord, un'auto di colore nero, con a bordo tre persone, non si è fermata all'alt di una pattuglia della stazione di Peschiera Borromeo. Ne è scaturito un inseguimento durato 10 minuti per circa 15 chilometri, terminato all'interno del parco Forlanini, in via Salesina, dove i tre, sorpresi dalla presenza di dissuasori che impedivano loro di proseguire la marcia, hanno abbandonato l'auto e si sono tuffati all'interno di un lago artificiale con l’intenzione di attraversarlo a nuoto e darsi alla fuga.