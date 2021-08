Milano, furti in casa: ladri presi si addestravano con kit serrature

Le indagini sono iniziate da un tentativo di furto commesso in zona Bicocca la notte del 7 luglio scorso permettendo d contestare cinque furti in varie zone della città

Una banda di topi d'appartamento è stata sgominata dalla polizia a Milano. Gli agenti hanno proceduto al fermo di quattro persone, tutti "cittadini georgiani, di età compresa tra i 29 e 34 anni, ritenuti responsabili di cinque furti in appartamento commessi a Milano tra il 7 luglio e il 7 agosto scorsi". I ladri, secondo quanto si è appreso, si addestravano con kit di serrature per imparare ad aprirle.

Le indagini

Le indagini sono iniziate da un tentativo di furto commesso in zona Bicocca la notte del 7 luglio scorso permettendo d contestare cinque furti in varie zone della città, anche se si sospetta che siano molti di più quelli messi a segno dal gruppo di ladri specializzati. Tre dei cittadini stranieri sono stati individuati nel loro covo in zona Bicocca mentre un quarto uomo è stato rintracciato nei pressi di Rogoredo: alla vista degli agenti hanno tentato di buttare dalla finestra la refurtiva, inutilmente dato che il palazzo era già circondato.