Maltempo, tre alpinisti soccorsi nella notte in Valtellina

Sono stati portati in salvo nella notte tre giovani alpinisti della provincia di Bergamo che a causa nel maltempo si sono trovati in difficoltà in alta Val Vedello, in Valtellina. La Stazione di Sondrio del Soccorso alpino è stata allertata ieri sera attorno alle 22, per il mancato rientro dei tre ragazzi. Avevano compiuto l'ascesa del Pizzo del Salto, lungo la parete nord con un'altra cordata di due persone: questi ultimi, anche a causa del maltempo, avevano poi deciso di rientrare in tarda serata. Erano convinti che i loro amici fossero davanti a loro, ma quando sono arrivati dove avevano parcheggiato l'auto non hanno trovato nessuno e allora hanno allertato la centrale di Areu.

I soccorsi

Si sono attivati i soccorsi. Una prima squadra ha raggiunto la persona che aveva chiamato mentre un'altra persona ha riferito di avere visto delle luci in Alta Val Vedello e, quindi, una seconda squadra si è incamminata in questa direzione. Dopo circa due ore i soccorritori sono arrivati in prossimità delle luci, hanno trovato gli alpinisti, sotto la pioggia battente mentre si stavano calando, in corda doppia, e sono riusciti a mettersi in contatto con loro. Alle 2:30 circa i tre hanno terminato le calate in modo autonomo e hanno raggiunto i soccorritori, che attendevano sul nevaio basale della parete. Le persone, illese, sono state accompagnate alla propria auto.