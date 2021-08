Incidente a Milano, travolto sulle strisce pedonali: morto 78enne

È avvenuto in via Alserio, in zona Farini poco dopo le 6 di questa mattina, l'uomo è deceduto qualche ora dopo all'ospedale Niguarda

Un uomo di 78 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre era sulle strisce pedonali in via Alserio, in zona Farini, a Milano. L'incidente, secondo quanto spiegano i vigili urbani, è avvenuto poco dopo le 6 di questa mattina e l'uomo è deceduto qualche ora dopo all'ospedale Niguarda. Il 78enne abitava poco distante dal luogo dove è avvenuto l'impatto. Il guidatore è stato sottoposto ai test tossicologici previsti in questi casi.