Milano, brusca frenata di filobus della linea 90: tre feriti non gravi

Una brusca frenata per evitare l'impatto con un furgone, che ha tagliato la strada al mezzo pubblico per girare in via Marostica, ha causato tre feriti non gravi a bordo del filobus della Linea 90 in Viale Bezzi a Milano. L'episodio, che Atm sta cercando di ricostruire nel dettaglio, si è verificato poco dopo le 11.

I soccorsi

Tre persone sono state portate in ospedale ferite, una a una clavicola. Il furgone che sarebbe all'origine dell'incidente, stando al racconto del conducente, non si sarebbe fermato e Atm sta quindi visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza.