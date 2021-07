Sequestrata villa con provvedimento antimafia nel Milanese

Sequestrati ieri a Vittuone, in provincia di Milano, una villa di notevole pregio con annesso un capannone industriale di 520 mq, uffici e terreno per un valore di circa due milioni di euro. Il provvedimento, disposto dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del tribunale di Milano su richiesta del questore di Milano, è stato eseguito dagli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Milano nei confronti di un uomo di 37 anni con precedenti per reati contro il patrimonio quali furti, rapine e truffe. L'abitazione risulta intestata alla convivente, di 36 anni, con precedenti per furto.