Malpensa, ha 14 chili di eroina in valigia: arrestato corriere

Un uomo di 30 anni, nigeriano, è stato arrestato dalla guardia di finanza a Malpensa perché trovato in possesso di 14 chili di eroina nascosti in valigia, appena sbarcato da un volo proveniente da Abuja (Nigeria), via Addis Abeba (Etiopia).

I controlli

Le Fiamme Gialle hanno deciso di controllarlo dopo averlo visto innervosirsi durante la coda per le verifiche doganali sui passeggeri provenienti da paesi extra europei. Utilizzando lo scanner, hanno così notato 113 involucri rotondi nascosti sotto uno strato di terriccio, al di sotto dei vestiti riposti nei suoi bagagli. Effettuato il narcotest è emerso che si trattava di eroina, con un valore di mercato di circa 400mila euro.