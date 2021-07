Bergamo, si fa scudo con figlio di un anno e aggredisce agente

L’uomo è stato denunciato: era ubriaco e ha aggredito un poliziotto intervenuto in un bar per un assembramento. Il locale è stato chiuso: la sospensione della licenza prevista dal questore è di 8 giorni

Si è fatto scudo con il figlio di un anno e, ubriaco, ha aggredito un agente della polizia intervenuto in un bar in via Previtali a Bergamo con la volante della questura per un assembramento. L'avventore è stato denunciato, mentre il locale è stato chiuso. La sospensione della licenza prevista dal questore è di 8 giorni.

La situazione nel locale

Nel locale si sono registrate infatti numerose violazioni della normativa sul distanziamento sociale, sul mancato rispetto di normative di natura amministrativa e degli orari di chiusura, oltre alla riscontrata presenza di pregiudicati e, infine, per l'episodio che ha visto protagonista il genitore che ha ferito l'agente.