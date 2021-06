Risse in piazza Mercanti a Milano, Daspo urbani a quattro ragazzi

Quattro giovani stranieri residenti a Milano, rissosi e più volte identificati in contesti di schiamazzi o tafferugli, sono stati raggiunti da altrettanti 'Daspo urbani', misure emesse per contrastare questi fenomeni e che interdiranno loro l'accesso al centro cittadino per un periodo variabile tra i sei e i 12 mesi.

Il provvedimento

Il provvedimento giunge dopo una serie di polemiche seguite a episodi di degrado e risse nella zona di piazza Mercanti, a due passi da piazza del Duomo, più volte al centro di recenti fatti di cronaca. La Divisione Anticrimine ha individuato i quattro giovani, tre senegalesi e un tunisino, tra i 20 e i 22 anni "il cui comportamento ha generato turbativa per l'ordine, la sicurezza e la tranquillità pubblica".