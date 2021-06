Milano, uccide fratello: 44enne agli arresti domiciliari

La decisione del gip

Lo ha deciso il gip Livio Cristofano che ha respinto la richiesta del pm Giovanni Tarzia di convalidare il fermo e di disporre il carcere per l'uomo, ora ricoverato al Policlinico per le ferite riportate durante la colluttazione. Per il giudice non sussiste il pericolo di fuga e inoltre la versione data dal 44enne, accusato di omicidio, è diversa da quella data dalla madre. In più l'indagato, interrogato stamane, ha ribadito di aver dovuto difendersi dal fratello, poi colpito a morte, dopo l'ennesimo violento litigio scoppiato a causa delle continue richieste di denaro per comprare droga. In attesa che le indagini e l'autopsia chiariscano la dinamica dell'aggressione ed eventualmente portino a contestare un diverso reato, per esempio eccesso colposo in legittima difesa, il gip ha deciso di disporre i domiciliari.