Una donna di 35 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo aver avuto un incidente in sella alla sua motocicletta, scontratasi con un'auto in via Giambellino, a Milano, la notte scorsa. Sul posto, oltre agli operatori del 118, che hanno trasportato la ferita al Niguarda, e gli agenti della polizia locale.