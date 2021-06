Covid, in Lombardia 270 nuovi contagi su 35.978 tamponi

Su 35.978 tamponi effettuati sono 270 i casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - I DATI SUI VACCINI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) registrati in Lombardia, con una percentuale dello 0,7%. Calano i ricoveri che scendono a 122 in terapia intensiva (meno 8) e a 660 negli altri reparti (meno 61), mentre sono cinque i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 33.707.

I dati nelle province

Per quanto riguarda le province, 81 casi sono segnalati a Milano di cui 36 in città, 39 a Brescia, 34 a Bergamo, 26 a Varese, 23 a Monza, 18 a Pavia, 12 a Como, 11 a Lecco, 10 a Sondrio, 7 a Mantova e 3 a Lodi. Nessun caso invece a Cremona.