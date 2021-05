Milano, rubava nelle cantine del suo palazzo: arrestato

Gli agenti lo hanno trovato mentre scardinava il lucchetto di una cantina dello stabile in cui viveva, in via Costantino Baroni

Rubava nel suo stesso palazzo, e in particolare nelle cantine condominiali. Per questo un 73enne, pregiudicato, è stato arrestato dalla polizia. L'uomo è stato colto sul fatto dagli agenti, che dopo la segnalazione di un residente lo hanno trovato mentre scardinava il lucchetto di una cantina dello stabile in cui viveva, in via Costantino Baroni.

La vicenda

In tasca aveva un mazzo di chiavi che apriva altre cinque cantine, nessuna delle quali di sua proprietà, e dentro una di esse c'erano cinque biciclette rubate a un altro condomino. L'uomo è stato arresatato per tentato furto e ricettazione.