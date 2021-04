“A pranzo con lo Strega”, proseguono gli incontri con i 12 finalisti

Proseguono gli appuntamenti trasmessi sulla pagina Facebook di LibridaAsporto, il network che unisce editori e librerie per i lettori su un’unica piattaforma fatta di relazioni e condivisione di cultura. Prossimo ospite Andrea Bajani con "Il libro delle case" il 26 aprile

Continuano gli incontri del ciclo “A pranzo con lo Strega”, la serie di appuntamenti interamente dedicata ai dodici finalisti del Premio Strega 2021 trasmessa sulla pagina Facebook di LibridaAsporto, il network che unisce editori e librerie per i lettori su un’unica piattaforma fatta di relazioni e condivisione di cultura. Dopo i primi tre ospiti - Donatella Di Pietrantonio con Borgo Sud, Maria Grazia Calandrone con Splendi come vita e Lisa Ginzburg con Cara pace - la rassegna, organizzata in collaborazione con il Premio Strega e la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, prosegue con Andrea Bajani e Il libro delle case, edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore. Appuntamento insieme alla libreria milanese La Scatola Lilla, di Cristina Di Canio, il 26 aprile. (INCIPIT: LA RUBRICA DI LIBRI DI SKY TG24)