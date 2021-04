Milano, sciopero Trenord venerdì 23 aprile: tutti gli orari

I dipendenti sono pronti a incrociare le braccia per dare voce alle loro ragioni in fatto di vaccinazioni anti Covid

Potrebbero esserci dei disagi sulla circolazione ferroviaria venerdì 23 aprile per lo sciopero proclamato da Orsa dalla 9 alle 16.59. Però, Trenord rassicura che non sono coinvolte nello sciopero le fasce orarie di garanzia. Regolare invece la circolazione della metropolitana e gli altri mezzi di superficie a Milano, la mobilitazione infatti non interessa Atm.

I disagi

I treni con partenza prevista entro le 9 completeranno la corsa, purché arrivino a destinazione finale entro le 10. E ancora: per i soli servizi aeroportuali, nel caso di non effettuazione dei treni, questi potranno essere sostituiti con dei bus, tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 senza fermate intermedie (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1). I dipendenti di Trenord sono pronti a incrociare le braccia venerdì 23 aprile per dare voce alle loro ragioni in fatto di vaccinazioni anti Covid.