Senago, direttore supermarket insegue rapinatori: due arresti

È entrato in pieno pomeriggio, alle 17, in un supermercato di Senago nel Milanese e con il cappuccio del giacchino calato e indossando la mascherina, ha minacciato una cassiera con un revolver e si è fatto consegnare l'incasso di 455 euro, poi è salito sull'auto guidata da un complice ed è scappato. Quello che il rapinatore e il suo autista non sapevano è che in quel momento, lo scorso 7 aprile, stava arrivando il direttore del supermarket che ha iniziato ad inseguirli mentre si dirigevano nel centro della cittadina. Il direttore ha incontrato una pattuglia della polizia locale che lo ha aiutato facendo fermare i due malviventi - due pregiudicati di 40 e 23 anni. Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri. Addosso i militari hanno trovato loro il revolver (in realtà una pistola giocattolo) e la refurtiva che è stata restituita al direttore. I due sono stati arrestati quindi in flagranza di reato per rapina aggravata in concorso.