Cologno Monzese, mezzo chilo di hashish con logo di moda: un arresto

A Cologno Monzese, in provincia di Milano, un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri con cinque panetti di hashish con il logo di un noto marchio di moda e qualche dose di cocaina, nascosti nel suo furgone.

L'arresto

L'uomo, pluripregiudicato anche all'estero sempre per droga, è stato fermato dai militari a bordo del suo minivan dopo aver tentato di sfuggire a un posto di blocco. Oltre alla droga, mezzo chilo in totale, i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico e vario materiale per il confezionamento dosi, così come un borderò contabile con tanto di nomi e cifre.