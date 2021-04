Senzatetto aggredito da ubriaco a San Donato Milanese: è grave

Il presunto responsabile, anch'egli senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri. La vittima, trasportata in codice rosso all'ospedale, è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Milano

Un senzatetto è stato violentemente aggredito da un uomo ubriaco la scorsa notte a San Donato Milanese (Milano). La vittima, trasportata in codice rosso all'ospedale, è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Milano. Il presunto responsabile, un 57enne brasiliano, anch'egli senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo è stato rintracciato poco lontano dal luogo del pestaggio, in via Jannozzi, in evidente stato di ebrezza, con i vestiti ancora sporchi di sangue.