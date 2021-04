Ladro cade mentre scala edificio a Milano, in ospedale

L'uomo si è procurato diverse fratture, tanto che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda

È caduto per diversi metri mentre stava cercando di scalare uno stabile di via Farini, a Milano, e si è procurato diverse fratture, tanto che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano.

La ricostruzione dei fatti

L'uomo, un 30enne di origini albanesi, la notte scorsa stava probabilmente cercando di mettere a segno un furto, secondo gli agenti della questura che hanno analizzato i suoi precedenti, ed è stato pertanto indagato.